وزير إثيوبي: بدء عمل المخارج السفلية لسد النهضة​ بطاقة تبلغ 1860 مترًا مكعبًا في الثانية

10:15 م الأربعاء 21 أبريل 2021
وزير إثيوبي: بدء عمل المخارج السفلية لسد النهضة​ بطاقة تبلغ 1860 مترًا مكعبًا في الثانية

سد النهضة

وكالات

أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، مساء اليوم الأربعاء، بدء عمل المخارج السفلية لسد النهضة​ بطاقة إجمالية تبلغ 1860 مترًا مكعبًا في الثانية، مشيرًا إلى أن استكمال منفذي ​القاع​ يضمن استمرار تدفق ​المياه​ إلى دول المصب، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية

وزعم بيكيلي أن تصميم سد النهضة الإثيوبي لا يسبب أي نوع من الضرر لدول المصب (مصر والسودان).

واقترحت إثيوبيا اليوم الأربعاء عقد اجتماعًا لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي لإنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة، ورأت أن الطريق مازال مفتوحًا لعقد مباحثات بشأن أزمة سد النهضة.

سد النهضة وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي المخارج السفلية لسد النهضة? دول المصب

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