وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتركيب أجهزة طرد جديدة في منشأة نطنز النووية

وكالات

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تخطط لتركيب 4 مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

‏وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران نصبت مزيدا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشأة نطنز.

وطلبت السلطات الإيرانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري من الشرطة الدولية (انتربول) المساعدة في توقيف شخص يشتبه بضلوعه في تفجير طال منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني نشر في تقرير السبت، صورة شمسية تعود لشخص قال إن اسمه رضا كريمي، موضحا أن وزارة الاستخبارات توصلت الى أنه کان "منفذ" عملية "تخريب" طالت المنشأة في 11 أبريل، واتهمت إيران اسرائيل بالوقوف خلفها.

وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أكدت على لسان المتحدث باسمها بهروز كمالوندي، ان "انفجارًا صغيرًا" طال المنشأة الواقعة وسط البلاد، وطال "مركز توزيع الكهرباء".