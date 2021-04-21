روسيا تطالب 10 من موظفي السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها

04:32 م الأربعاء 21 أبريل 2021
روسيا تطالب 10 من موظفي السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها

روسيا و أمريكا

موسكو - أ ش أ

طالبت روسيا رسميا 10 موظفين في السفارة الأمريكية بموسكو بمغادرة أراضي البلاد حتى نهاية اليوم، ردًا على إجراء مماثل تبنته الولايات المتحدة مؤخرًا.

وأكدت الخارجية الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنها سلمت إلى نائب رئيس البعثة الأمريكية بارت جورمان خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن "شخصيات غير مرغوب فيها".

وحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة الأراضي الروسية حتى نهاية اليوم 21 أبريل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يمثل ردا بالمثل على "الخطوات الأمريكية العدائية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك تم إعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها بشكل غير مبرر".

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعتبر خطوات جديدة ستأتي قريبا ضمن إطار "مجموعة إجراءات الرد على الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية غير القانونية" والتي أعلنتها الخارجية في 16 أبريل الجاري.

هذا المحتوى من

روسيا موظفي السفارة الأمريكية الولايات المتحدة بارت جورمان طرد دبلوماسيين

الخبر التالى:

الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى السودان بعد توقف عامين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218041

    عدد المصابين

  • 164368

    عدد المتعافين

  • 12820

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:صعود كبير ومفاجئ لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا