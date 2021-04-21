روسيا تطالب 10 من موظفي السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها

موسكو - أ ش أ

طالبت روسيا رسميا 10 موظفين في السفارة الأمريكية بموسكو بمغادرة أراضي البلاد حتى نهاية اليوم، ردًا على إجراء مماثل تبنته الولايات المتحدة مؤخرًا.

وأكدت الخارجية الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنها سلمت إلى نائب رئيس البعثة الأمريكية بارت جورمان خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن "شخصيات غير مرغوب فيها".

وحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة الأراضي الروسية حتى نهاية اليوم 21 أبريل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يمثل ردا بالمثل على "الخطوات الأمريكية العدائية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك تم إعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها بشكل غير مبرر".

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعتبر خطوات جديدة ستأتي قريبا ضمن إطار "مجموعة إجراءات الرد على الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية غير القانونية" والتي أعلنتها الخارجية في 16 أبريل الجاري.