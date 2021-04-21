الرئيس الموريتاني يشيد بإسهام إدريس ديبي في أمن واستقرار منطقة الساحل

07:55 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
الرئيس الموريتاني يشيد بإسهام إدريس ديبي في أمن واستقرار منطقة الساحل

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

نواكشوط - (د ب أ):
أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالإسهامات التي قدمها الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في توفير الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وإفريقيا.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية أن "رئيس الجمهورية بعث بخالص التعازي الى أسرة الفقيد وإلى الشعب التشادي وسلطات جمهورية تشاد الشقيقة في هذا المصاب الأليم".

وأعرب البيان عن تمسك موريتانيا بالشراكة والتعاون في "الظروف العصيبة" بينها وبين دول المنطقة لضمان السلام والأمن.

وكان ديبي ، الذي قتل في معارك مع المتمردين الثلاثاء ، يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس التي تضم تشاد وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو.​

موريتانيا إدريس ديبي منطقة الساحل محمد ولد الشيخ الغزواني التشاد وفاة إدريس ديبي إنتو موريتانييا إفريقيا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218041

    عدد المصابين

  • 164368

    عدد المتعافين

  • 12820

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| تطورات الفيروس في مصر.. وتشديد الإجراءات في هذه الحالة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا