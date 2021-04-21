الرئيس الموريتاني يشيد بإسهام إدريس ديبي في أمن واستقرار منطقة الساحل
نواكشوط - (د ب أ):
أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالإسهامات التي قدمها الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في توفير الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وإفريقيا.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية أن "رئيس الجمهورية بعث بخالص التعازي الى أسرة الفقيد وإلى الشعب التشادي وسلطات جمهورية تشاد الشقيقة في هذا المصاب الأليم".
وأعرب البيان عن تمسك موريتانيا بالشراكة والتعاون في "الظروف العصيبة" بينها وبين دول المنطقة لضمان السلام والأمن.
وكان ديبي ، الذي قتل في معارك مع المتمردين الثلاثاء ، يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس التي تضم تشاد وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
218041
عدد المصابين
-
164368
عدد المتعافين
-
12820
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
143502501
عدد المصابين
-
121868664
عدد المتعافين
-
3055735
عدد الوفيات
إعلان