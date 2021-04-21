السعودية: يجب التوصل لاتفاق بمحددات أقوى مع إيران لمنعها من السلاح النووي
الرياض - (د ب أ)
شددت السعودية مساء الثلاثاء على ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى مع إيران لمنعها من الحصول على السلاح النووي.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن "مجلس الوزراء، جدد في سياق استعراضه التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، دعوة المملكة لإيران بالانخراط في المفاوضات الجارية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر".
وأوضح الدكتور القصبي من ناحية أخرى، أن المجلس أعاد التنديد بمحاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية، والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها".
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