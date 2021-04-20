رئيس الحكومة الليبية: إعادة فتح السفارة المصرية عقب عيد الفطر

09:17 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
رئيس الحكومة الليبية: إعادة فتح السفارة المصرية عقب عيد الفطر

عبد الحميد الدبيبة

ليبيا - (أ ش أ)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على فتح السفارة المصرية بطرابلس عقب عيد الفطر المبارك.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تلى جلسة مباحثات موسعة عقدت بينهما اليوم الثلاثاء، إنه جرى الاتفاق مع مصر على إعادة الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى القاهرة، حيث ستحط غدا طائرة ليبية، أرض مطار القاهرة الدولي.

هذا المحتوى من

عبد الحميد الدبيبة الحكومة الليبية السفارة المصرية بطرابلس عيد الفطر

الخبر التالى:

الصحة العالمية: بيانات لقاح الملاريا في إفريقيا واعدة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بحبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ.. من هم؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا