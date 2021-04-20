رئيس الحكومة الليبية: إعادة فتح السفارة المصرية عقب عيد الفطر
ليبيا - (أ ش أ)
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على فتح السفارة المصرية بطرابلس عقب عيد الفطر المبارك.
وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تلى جلسة مباحثات موسعة عقدت بينهما اليوم الثلاثاء، إنه جرى الاتفاق مع مصر على إعادة الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى القاهرة، حيث ستحط غدا طائرة ليبية، أرض مطار القاهرة الدولي.
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