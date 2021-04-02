إطلاق نار وسقوط جرحى.. الشرطة الأمريكية تتعامل مع تهديد أمني بمحيط الكابيتول

وكالات:

أفادت فضائية العربية، بأن معلومات أولية تشير لوقوع جرحى بعد اختراق سيارة لحاجز أمني لمبنى الكابيتول.

ودعا أمن الكابيتول الموجودين في محيط المبنى بالاحتماء، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وذكرت ‏وسائل إعلام أمريكية، سقوط إصابات في إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنه لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابتول، وذلك بعد إغلاقه بسبب "تهديد خارجي".

وأغلقت السلطات الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، مبنى الكابيتول الذي يضم داخله الكونجرس، بسبب "تهديد خارجي".

وشهد مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، في يناير الماضي، أعمال شغب من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأعلنت السلطات الأمنية في فبراير الماضي، تقليل الوجود الأمني لعناصر الحرس الوطني في العاصمة بعدما تم استدعائها بسبب "تهديدات خارجية".