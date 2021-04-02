خروج قطار ركاب عن مساره بتايوان ومخاوف من مقتل 36 شخصا

بكين -(أ ش أ):

خرج قطار ركاب يقل 350 شخصا عن مساره في محافظة "هوالين" شرقي تايوان اليوم الجمعة، وسط مخاوف بمصرع ما لا يقل عن 36 شخصا وإصابة آخرين.

وذكرت إدارة الإطفاء بجزيرة تايوان –في بيان اليوم نقلته وسائل اعلام صينية - أن القطار الذي كان في طريقه إلى محافظة "تايتونج" خرج عن القضبان أثناء مروره بنفق حوالي الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى اصطدام بعض العربات بالجدران.

وأضافت الإدارة أن مهمة الانقاذ قائمة حاليا، وأنه بحلول الساعة 10:30 صباحا ، تم إجلاء ما بين 80 إلى 100 شخص من العربات الأربع الأولى من القطار، بينما تعرضت العربات الأربع من الخامسة إلى الثامنة إلى أضرار بالغة.

يشار إلى أنه في عام 2018، خرج قطار ركاب على متنه 366 راكبا عن مساره في منطقة "ييلان" التايوانية، ما أودى بحياة 18 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين.