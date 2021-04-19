الرياح القوية تحبط محاولات السيطرة على حريق هائل في كيب تاون

كيب تاون - (د ب أ)

تعرض المزيد من المباني في كيب تاون للتدمير اليوم الاثنين، في الوقت الذي واصل فيه حريق مساره الكارثي ، مما أجبر الكثيرين على الفرار حفاظا على حياتهم وإلحاق أضرار جسيمة بمبان تاريخية.

وقالت الوزيرة باتريشيا دي ليل لمحطة تلفزيون "إي إن سي إيه" إن منزل وزير العمل ثولاس نكسيزي احترق بالكامل وتم إخلاء منازل سبعة أعضاء آخرين من مجلس الوزراء بالقرب من البرلمان.

كما اضطر نحو 4000 طالب إلى مغادرة مكان إقامتهم في الجامعة، القريبة من جبل "تيبل ماونت" بالمدينة ، حيث لا تزال النيران مشتعلة على مساحة عدة هكتارات.

في وقت سابق ، ألقت السلطات القبض على رجل يعتقد أنه مسؤول عن إشعال الحريق.

وقال المتحدث باسم المدينة إن الرجل البالغ 30 عامًا اعترف بإشعال النار، ويواجه اتهامات بالحرق العمد.

وكان شهود قد رأوه مع اثنين آخرين من المشردين قبل الحريق.

ولكن اعتقال الرجل لم يجد شيئا في الوضع، حيث أحبطت الرياح القوية اليوم الاثنين جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ووصف متحدث باسم جامعة كيب تاون الواقعة في المنطقة مشاهد الدمار في الحرم الجامعي ودمار العديد من المباني.

وقال فيليب برينز مدير الإطفاء في متنزه تيبول ماونتن الوطني: "هذا الحريق سوف يستمر لعدة أيام.. نأتي بطواقم جديدة هذا الصباح".

وأمضى أكثر من 120 فردًا من رجال الإطفاء الليل في مكافحة الحريق. وتم الإبلاغ عن إصابة اثنين منهم. وحثت السلطات المواطنين على الابتعاد عن وسط المدينة الذي تهدده النيران أيضًا.

ودمرت النيران أمس الأحد العديد من مباني الجامعة ومكتبة بها كتب نادرة. وقالت المدينة والجامعة إنه تم إجلاء مئات الطلاب الذين يعيشون في المدينة الجامعية.

وتسبب الحريق أيضا في احتراق أقدم طاحونة هوائية في جنوب أفريقيا، وهي طاحونة موسترت التي بنيت عام 1796، حتى سويت بالأرض.

وتعاني جنوب أفريقيا من جفاف موسمي، ما يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق. ومع ذلك، فإن هذا هو أول حريق خطير في المنطقة في موسم هذا العام، والذي يمتد من منتصف نوفمبر إلى أبريل.

يشار إلى أن جبل تيبل هو من معالم كيب تاون، وهو من المناطق المحمية.