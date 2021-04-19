السعودية: إغلاق 33 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين

11:10 م الإثنين 19 أبريل 2021
السعودية: إغلاق 33 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين

السعودية

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أنها أغلقت 33 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إن عدد المساجد التي تم أغلقها بجميع مناطق المملكة خلال 71 يومًا بلغت 677 مسجدًا، حيث جرى فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم والتأكد من اكتمال جاهزيتها.

وأوضحت الوزارة "أن التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تقيد البعض بمدة مواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد كان السبب في ارتفاع أعداد المساجد المغلفة لهذا اليوم".

وأكدت أن الواجب على الجميع استشعار عظم المسؤولية بالحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله، وذلك بتنفيذ جميع التعليمات عند الذهاب للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.

السعودية إصابات كورونا فيروس كورونا وزارة الشؤون الإسلامية السعودية

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