المكسيك تخطط لعرض خطة إقليمية للهجرة على بايدن

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

يقترح رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اتفاقية إقليمية بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع وتوسيع برنامجه لغرس الأشجار إلى أمريكا الوسطى كخيار لتوفير النظام في عملية السعي للدخول إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس لوبيز أوبرادور إنه سيقترح الخطة على الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة بشأن تغير المناخ يوم الخميس. وقال إن الخطة يمكن أن تخلق أكثر من مليون فرصة عمل وأنه يجب منح المشاركين في برنامج إعادة التشجير فرصة للحصول على تأشيرات عمل أمريكية، وفي النهاية، حتى الجنسية الأمريكية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأضاف أوبرادور في مقطع فيديو نشر اليوم الأحد من مزرعته في ولاية تشياباس الجنوبية "سيسمح لنا هذا الأمر بتنظيم تدفق الهجرة التي تفاقمت في مارس الماضي.