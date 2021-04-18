مقتل 3 على الأقل في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

07:49 م الأحد 18 أبريل 2021
مقتل 3 على الأقل في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الشرطة الأمريكية

وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل ثلاثة على الأقل في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، بعد الإبلاغ عن مهاجم طليق، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، شدد في وقت سابق، على أهمية التعامل مع حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات الأمريكية.

إطلاق نار ولاية تكساس الأمريكية حوادث إطلاق النار

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