ليبيا وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

10:20 م السبت 17 أبريل 2021
ليبيا وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

موسى الكوني"

طرابلس - (أ ش أ):

بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، في اتصال هاتفي، مع المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الليبية-الروسية.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت بأن الاتصال استعرض مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية-الليبية، متضمنة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني وغيرها من المجالات ذات الأولوية والتي تأتي في ضوء نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة" إلى موسكو خلال اليومين الماضيين.

هذا المحتوى من

موسى الكوني ليبيا روسيا

الخبر التالى:

مشاهير يطالبون في رسالة لبوتين بتوفير العلاج للمعارض نافالني
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 214639

    عدد المصابين

  • 162170

    عدد المتعافين

  • 12653

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:موعدها والدرجات والظواهر الجوية.. كل ما نعرفه عن الموجة الحارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا