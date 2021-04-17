موسكو تحذر من عواقب طرد التشيك 18 دبلوماسيا روسيا من براغ
موسكو - (أ ش أ):
حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من عواقب طرد سلطات التشيك 18 دبلوماسيا روسيا من براغ.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
وكانت وزارة الخارجية التشيكية أعلنت - في وقت سابق اليوم /السبت/ - أنها بصدد طرد 18 دبلوماسيا روسيا من البلاد، للاشتباه بتورط المخابرات الروسية في انفجار بمخزن أسلحة عام 2014.
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