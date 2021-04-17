مستشار النمسا يرحب باستضافة القمة المحتملة بين بايدن وبوتين

02:31 م السبت 17 أبريل 2021
مستشار النمسا يرحب باستضافة القمة المحتملة بين بايدن وبوتين

سباستيان كورتس

فيينا- أ ش أ:

أعرب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، عن ترحيبه الشديد بأن تكون فيينا مكانا للقمة المحتملة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كورتس، السبت: "نحن على اتصال بالفعل بالجانبين الروسي والأمريكي لبحث مدى إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع".

وأضاف أن بايدن اقترح عقد مثل هذا الاجتماع مع بوتين قبل أيام قليلة نتيجة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا مؤخرًا، لافتا إلى أن النمسا "لن تلعب دور الوسيط".

وذكر كورتس أن عقد مثل هذه القمة هي أمر مهم بالنسبة للعالم كله وبالنسبة لأوروبا خاصة، مضيفا "بغض النظر عن مكان القمة إذا حدثت في فيينا فهذا شرف كبير لنا ".

رحب المستشار النمساوي بالتعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة تغير المناخ وتعزيز التجارة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك الأكثر أهمية لنا .

ووصف كورتس التوترات في شرق أوكرانيا بأنها "مقلقة" معربا عن أمله في ألا يؤدي ذلك إلى التصعيد.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل، قال كورتس أن هناك الكثير من الاتفاق مع ألمانيا ولكن الآراء مختلفة في بعض المجالات مثل قضية الهجرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد الآن أي رئيس حكومة في أوروبا لا يزال يؤيد قبول اللاجئين دون قيود.

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