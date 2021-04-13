هيئة البث الإسرائيلية: وفد أمني سوداني في إسرائيل قريبًا

وكالات:

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، الثلاثاء، بأن ترتيبات تُجرى حاليًا لزيارة وفد أمني من السودان إلى إسرائيل في المستقبل القريب.

وتأتي الترتيبات المذكورة بعد أسبوع على موافقة الحكومة السودانية على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958. ويُتوقع أن يُلغى القانون بشكل نهائي في اجتماع مشترك لمجلس السيادة والحكومة.

في يناير الماضي، زار السودان وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاستخبارات إيلي كوهين ومسؤولين كبار آخرين في وزارة الاستخبارات ومجلس الأمن القومي. والتقى الوفد حينها مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية ومن بينهم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

وقال كوهين قبل أيام إن قرار الحكومة السودانية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الساري منذ عقود، خطوة مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاق السلام والتعاون بين البلدين".

وأضاف أن "اتفاق السلام سيساعد كلاً من إسرائيل والسودان في الاستقرار الأمني الإقليمي الضروري للتنمية الاقتصادية في المنطقة".