أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

هيئة البث الإسرائيلية: وفد أمني سوداني في إسرائيل قريبًا

11:36 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
هيئة البث الإسرائيلية: وفد أمني سوداني في إسرائيل قريبًا

مجلس السيادة السوداني

وكالات:

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، الثلاثاء، بأن ترتيبات تُجرى حاليًا لزيارة وفد أمني من السودان إلى إسرائيل في المستقبل القريب.

وتأتي الترتيبات المذكورة بعد أسبوع على موافقة الحكومة السودانية على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958. ويُتوقع أن يُلغى القانون بشكل نهائي في اجتماع مشترك لمجلس السيادة والحكومة.

في يناير الماضي، زار السودان وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاستخبارات إيلي كوهين ومسؤولين كبار آخرين في وزارة الاستخبارات ومجلس الأمن القومي. والتقى الوفد حينها مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية ومن بينهم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

وقال كوهين قبل أيام إن قرار الحكومة السودانية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الساري منذ عقود، خطوة مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاق السلام والتعاون بين البلدين".

وأضاف أن "اتفاق السلام سيساعد كلاً من إسرائيل والسودان في الاستقرار الأمني الإقليمي الضروري للتنمية الاقتصادية في المنطقة".

التطبيع الاحتلال الاسرائيلي السودان وفد سوداني

الخبر التالى:

الدنمارك: إعطاء أكثر من 100 ألف جرعة لقاح ضد كورونا في يوم واحد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"معهد الفلك" يعلن رسميا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا