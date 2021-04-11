أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بلينكن ينتقد الصين لعدم تعاونها بشأن كورونا في مراحله الأولى

11:04 م الأحد 11 أبريل 2021
بلينكن ينتقد الصين لعدم تعاونها بشأن كورونا في مراحله الأولى

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

واشنطن - (د ب أ)

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحكومة الصينية لعدم شفافيتها في المراحل الأولى لتفشي جائحة كوفيد-19.

ودعا في برنامج واجه الصحافة على شبكة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق أكثر دقة في منشأ وأصل المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وعبر عن اعتقاده بأن "الصين تعلم أنها لم تقم ما يجب عليها فعله في المراحل الأولى لكوفيد، وهو أن تسمح في الوقت الفعلي بدخول خبراء دوليين وأن تتبادل المعلومات، وأن تتحلى بشفافية حقيقية".

وقال إن نتيجة هذا الفشل هو أن فيروس كورونا خرج عن نطاق السيطرة بشكل أسرع، وتسبب في نتائج أكثر فظاعة عما كانت ستحدث بخلاف ذلك.

وأشار بلينكن إلى أنه "بينما نتصدى لمرض كوفيد-19، فإنه يتعين علينا وضع نظامًا أمنيًا صحيًا عالميًا أكثر قوة كي لا يحدث ذلك مجددا، أو إذا حدث مرة أخرى، نكون قادرين على التخفيف منه والتغلب عليه".

وقال إن هذا يعني "التزامًا حقيقيًا بتحقيق الشفافية وتبادل المعلومات والسماح بوجود خبراء، بما يهدف إلى تعزيز منظمة الصحة العالمية وإصلاحها بحيث تكون قادرة على القيام بذلك"، منتقدا الصين لعدم القيام بدورها في هذا الصدد.

كان تحقيق في أصل الفيروس ونشأته قد اتسم بتوترات سياسية، وعبر مسؤولون أمريكيون عن شكوكهم حيال تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية والصين.

أنتوني بلينكن الصين جائحة كوفيد-19 وزير الخارجية الأمريكي

الخبر التالى:

شكري: نتعامل مع ملف سد النهضة وفقًا لتطوره ولدينا القدرة للتصدي بكل عزيمة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 209677

    عدد المصابين

  • 159054

    عدد المتعافين

  • 12405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مفتي الجمهورية يعلن أول أيام شهر رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا