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تركيا تسجل 237 وفاة بكورونا وأكثر من 50 ألف إصابة

09:57 م الأحد 11 أبريل 2021
تركيا تسجل 237 وفاة بكورونا وأكثر من 50 ألف إصابة

السلطات الصحية في تركيا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيل 237 وفاة، و50 ألفا و678 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي الوفيات 33 ألفا و939، والإصابات 3 ملايين و849 ألفا و11، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كما وصلت حصيلة المتعافين إلى 3 ملايين و331 ألفا و411، إثر شفاء 30 ألفا و194 من الإصابة.

وتم إجراء 294 ألفا و274 اختبار للكشف عن كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 41 مليونا و591 ألفا و854.

تركيا أنقرة وزارة الصحة التركية فيروس كورونا

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