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البابا فرنسيس يحيي قداساً مع سجناء ولاجئين

03:09 م الأحد 11 أبريل 2021
البابا فرنسيس يحيي قداساً مع سجناء ولاجئين

البابا فرنسيس يصل إلى كنيسة الروح القدس في ساسيا ف

الفاتيكان- (أ ف ب):

غادر البابا فرنسيس الأحد الفاتيكان لإحياء قداس في كنيسة مجاورة مع سجناء ولاجئين وعاملين في المجال الصحي بمناسبة عيد الرحمة الإلهية.

وأُقيم القداس في كنيسة الروح القدس في ساسيا في روما مع عدد قليل من المشاركين بلغ حوالى 80 شخصاً بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وأحيا الحبر الأعظم العام الماضي قداساً بدون مصلين بمناسبة هذا العيد الذي أطلقه عام 2000 البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.

وكان من بين الحضور هذا العام معتقلون من سجنَين في روما وكذلك من سجن للأحداث بالإضافة إلى لاجئين قادمين من سوريا ونيجيريا ومصر وطاقم من الممرضين في مستشفى مجاور بينهم راهبات.

وأشار البابا في عظته إلى أهمية ألا يبقى المسيحيون لامبالين بالأشخاص الذين يحيطون بهم.

وقال "أيتها الأخت وأيها الأخ هل تريد دليلاً على أن الله قد لمس حياتك؟ انظر إذا كنت تهتم بجراح الآخرين".

وأضاف "لا نقِفَنَّ غير مبالين. ولا نعيشنَّ نصفَ إيمان، يأخذ ولا يعطي، يقبل العطيّة ولكنّه لا يُصبح عطيّة. لقد نلنا الرحمة وبالتالي علينا أن نصبح رحماء بدورنا".

ولم يكن البابا البالغ 84 عاماً الذي تلقى اللقاح المضاد لكورونا قبل رحلته إلى العراق مطلع مارس، يضع كمامة أثناء القداس، على غرار الأشخاص الذين قرأوا نصوصاً من الإنجيل. وكان جميع الأشخاص الآخرين الحاضرين في الكنيسة بمن فيهم الأولاد المرنمون والكهنة الآخرون، يضعون كمامات.

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البابا فرنسيس قداس لاجئين سجناء الفاتيكان

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