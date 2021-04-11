رئيس وزراء كوريا الجنوبية يزور إيران لبحث سبل التعاون وأصول طهران المجمدة

سول - (د ب أ):

غادر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "تشونج سي-كيون" صباح اليوم الأحد البلاد متوجها إلى إيران، حيث سيبحث مع مسؤولين إيرانيين سبل التعاون الثنائي بين البلدين وقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى بنكين كوريين جنوبيين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية تقدر بـ 7 مليارات دولار (حوالي 7 تريليونات وون).

وكانت إيران قد فتحت حسابات في البنكين الكوريين الجنوبيين هما "البنك الصناعي الكوري" و"بنك أوري" باسم البنك المركزي الإيراني في عام 2010، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات.

غير أن الحكومة الأمريكية وضعت البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وعليه توقفت المعاملات التي تتم عبر هذه الحسابات. ومنذ ذلك الحين، ظلت الحكومة الإيرانية تطالب بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين.

وتأتي زيارة "تشونج" إلى طهران بعد أن أفرجت الحكومة الإيرانية يوم الجمعة الماضي عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية "إم تي هانكوك كيمي" وبحارتها، والتي كانت قد احتجزتها بدعوى تلويثها للبيئة البحرية في يناير الماضي.