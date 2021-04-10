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دراسة: الأمريكيات من أصل إفريقى أكثر عرضة للوفاة بكورونا بـ3 مرات مقارنة بالرجال البيض

11:43 م السبت 10 أبريل 2021
دراسة: الأمريكيات من أصل إفريقى أكثر عرضة للوفاة بكورونا بـ3 مرات مقارنة بالرجال البيض

فيروس كورونا

الولايات المتحدة - (أ.ش.أ)

أشار بحث جديد إلى أن الأمريكيات من أصل إفريقى يتوفين متأثرات بفيروس "كورونا" بمعدلات أعلى من أى ديموجرافية أخرى فى الولايات المتحدة، مقارنة بالرجال البيض.

واعتمد البحث، الذى أجرى فى كلية الطب جامعة "ميتشيجان" الأمريكية، على تحليل البيانات المسجلة فى هذا الصدد، حيث وجد أن الأمريكيات من أصل إفريقى كن أكثر عرضة بمعدل 3 مرات للوفاة بفيروس "كورونا" .

وعكف الباحثون فى البحث الحالى، الذى نشرت نتائجه فى مجلة الطب الباطني، أنماط الوفيات فى ولايتى ميتشيجان وجورجيا، مع الأخذ فى الاعتبار تأثير عاملى العرق والجنس.

وقالت الدكتورة "هيذر هايدرون"، الأستاذ المساعد الطب الباطنى فى جامعة ميتشيجان: "تعكس الوفيات التى نراها فى الوباء أوجه عدم المساواة الهيكلية الموجودة مسبقا، بعد زوال الوباء ستظل موجودة" مؤكدة أن جائحة الفيروس التاجى كانت قاسية بشكل خاص على الأمريكيين من السود".

فقد توصلت الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد، أن الأمريكيين ذوى الأصول الإفريقية فى كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مقارنة بالبيض.

أكدت الدكتورة " شيرلي سزي " المحاضرة السريرية الأكاديمية في المعهد الوطني للبحوث الصحية (NIHR) والمؤلفة الرئيسية للورقة: "الدليل الواضح على زيادة خطر الإصابة بالعدوى بين الأقليات العرقية له أهمية عاجلة للصحة العامة".

وأضافت: "يجب علينا العمل لتقليل التعرض للفيروس في هذه الفئات المعرضة للخطر من خلال تسهيل وصولهم في الوقت المناسب إلى موارد الرعاية الصحية واستهداف الفوارق الاجتماعية والهيكلية التي تسهم في عدم المساواة الصحية".

كما تظهر بيانات البطالة باستمرار أن النساء السود هن من بين الأكثر تضررا من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الوباء".

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فيروس كورونا الولايات المتحدة جامعة ميتشيجان هيذر هايدرون جورجيا ميتشيجان

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