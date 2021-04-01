العمليات المشتركة بالعراق: لا يمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، وجود درجات وظيفية للقوات الأمنية لأهالي قضاء سنجار بمحافظة نينوى ضمن موازنة 2021، فيما أكد أنه لا يمكن عودة المظاهر المسلحة للقضاء.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز - "إن الحكومة ماضية باتفاق سنجار وعازمة على تطبيقه"، لافتاً الى "عدم السماح بتواجد أي عنصر من المظاهر المسلحة".

وأكد أنه "لا يمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار غير الجهات التي تم الاتفاق عليها"، موضحاً أن "القوات الأمنية لديها القدرة والسيطرة وعلى القضاء".

وأشار الى أن "هناك درجات وظيفية لأهالي سنجار ضمن الموازنة العام الحالي في ما يخص القوات الامنية"، مؤكداً ان" الحكومة جادة في فتح مراكز الجنسية والمحاكم".

وشهد العام الماضي توقيع اتفاق بشأن سنجار، يتضمن تولي الشرطة المحلية وجهازي الامن الوطني والمخابرات حصرا مسؤولية الامن في داخل القضاء، ويتم ابعاد جميع التشكيلات المسلحة الاخرى خارج حدود القضاء.