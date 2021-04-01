ترحيب ألماني بوصول أول شحنة من لقاحات كورونا لمصر عبر "كوفاكس"

القاهرة- أ ش أ:

رحب سفير المانيا بالقاهرة الدكتور سيريل نون، بوصول الشحنة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ضمن اتفاقية (كوفاكس)، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي)، إلى مصر، معتبرة أنه "مؤشر على تعددية الأطراف".

وأضاف السفير الألماني:"نستطيع أن نجد حلولا عادلة بصورة فاعلة. لقد راهنت المانيا، منذ البداية على التضامن، بدلا من نزعة التعصب القومي الطبي"، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد هذا المعنى، خلال كلمته التي ألقاها في منتدي أسوان.

وتابع السفير: لن يتنسى التغلب على الوباء إلا بتكاتف الجميع، ومفتاح ذلك توزيع اللقاح بشفافية من خلال مجتمع دولي متضامن.

وأشار إلى أن المانيا كرست نفسها للسير على هذا الدرب، حيث قدمت 2.1 مليار يورو، وهي بذلك أكبر جهة مانحة لمنصة (كوفاكس)، معربا عن سعادته بوصول هذا الدعم، وهي الشحنة الأولى من جرعات اللقاح، على نحو ملموس للغاية للشركاء المصريين.