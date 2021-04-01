أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

تحطم شاحنة تنقل يورانيوم مُشع في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية

12:49 ص الخميس 01 أبريل 2021
تحطم شاحنة تنقل يورانيوم مُشع في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية

أرشيفية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

تحطمت شاحنة تنقل يورانيوم مُشع في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس الأربعاء، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع الرئيسي لساعات مع استمرار رجال الطوارئ في التعامل مع الوضع.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الحادث وقع صباح اليوم شرق الولايات المتحدة على طريق سريع في مقاطعة كامبرلاند، عندما اصطدمت الشاحنة بمركبة تجارية وسيارة ركاب كبيرة.

وأشار مسؤولون في شرطة ولاية نورث كارولينا، إلى أن الشاحنة كانت تحمل مُركب كيميائي يُسمى يورانيوم هيكسافلوريد، والذي يستخدم لصنع وقود لمحطات الطاقة النووية.

وأضاف المسؤولون أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا بشرية في الحادث، لكن رجال الطوارئ اضطروا إلى إخلاء الطريق السريع من قائدي السيارات لإبعادهم عن مكان الحادث.

ونوه المسؤولون بأنه لا يُعتقد في الوقت الحالي أن الحادث يُشكل أي خطر على المواطنين؛ نظرا لأنه لم يحدث خرقا لمحتويات المادة الكيميائية.

هذا المحتوى من

تحطم شاحنة يورانيوم مُشع ولاية نورث كارولاينا الأمريكية شرطة ولاية نورث كارولينا

الخبر التالى:

الصحة العالمية تحذر من التجمعات الدينية بأماكن مغلقة مع اقتراب عيد الفصح وشهر رمضان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا