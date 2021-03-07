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اعتراض قوارب تحمل أكثر من 60 مهاجرًا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا

10:57 م الأحد 07 مارس 2021
اعتراض قوارب تحمل أكثر من 60 مهاجرًا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا

أرشيفية

لندن - (د ب أ)

اعترضت السلطات البريطانية أكثر من 60 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزى للوصول إلى بريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن السلطات البريطانية تعاملت مع ثلاثة قوارب تحمل 50 شخصًا بشكل إجمالي اليوم الأحد، في حين منعت السلطات الفرنسية أيضا محاولة عبور خلال الليل شملت 17 شخصًا وأعادت أيضا قاربا آخر إلى فرنسا.

ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية: "يجب على الأشخاص طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه وعدم المخاطرة بحياتهم في هذه المعابر الخطرة. نحن مستمرون في ملاحقة المجرمين الذين يقفون وراء هذه المعابر غير الشرعية".

وأضافت: "تعيد الحكومة أيضا المهاجرين غير الشرعيين الذين ليس لديهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة إلى بلدان آمنة".

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