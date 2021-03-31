البرلمان العراقي يصوت على حل نفسه في 7 أكتوبر المقبل

وكالات

صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته مساء اليوم الأربعاء، على حل المجلس 7 أكتوبر المقبل على أن تُجرى الانتخابات في موعدها في 10 أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وصوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، وعلى حل المجلس بتاريخ 7 أكتوبر المقبل، فيما قرر رفع جلسته إلى 10 أبريل المقبل.

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عصر اليوم الأربعاء جلسة التصويت على قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021.