إخلاء مبنى ملحق بالكونجرس بعد اكتشاف طرد مشبوه
08:22 م الأربعاء 31 مارس 2021
وكالات
ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، مساء الأربعاء، أنه تم إخلاء مبنى تابع للكونجرس الأمريكي، س بعد اكتشاف طرد مشبوه.
وقالت إن الشرطة أخلت المبنى بعد العثور على طرد بريدي مشبوه.
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