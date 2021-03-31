إخلاء مبنى ملحق بالكونجرس بعد اكتشاف طرد مشبوه

وكالات

ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، مساء الأربعاء، أنه تم إخلاء مبنى تابع للكونجرس الأمريكي، س بعد اكتشاف طرد مشبوه.

وقالت إن الشرطة أخلت المبنى بعد العثور على طرد بريدي مشبوه.