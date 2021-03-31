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مصادر في النيجر تكشف الوضع الأمني بالقرب من القصر الرئاسي

11:18 ص الأربعاء 31 مارس 2021
مصادر في النيجر تكشف الوضع الأمني بالقرب من القصر الرئاسي

شرطة مكافحة الشغب في النيجر

نيامي - أ ش أ

أعلنت مصادر أمنية في النيجر لم تفصح عن هويتها أن الوضع أصبح تحت السيطرة وذلك بعد إطلاق النار الكثيف الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بالقرب من القصر الرئاسي.

وقالت نفس المصادر - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء- إنه سمع دوي إطلاق نار كثيف في منتصف الليل في منطقة نيامي الإدارية عاصمة النيجر على مقربة من القصر الرئاسي.. موضحا أن الحرس الرئاسي قام بالرد سريعا على هذا الهجوم وهدأت الأحداث بعد ربع ساعة.

وأكد نفس المصدر أن الحرس الرئاسي في النيجر أغلق المنطقة عند القصر الرئاسي.

يذكر أن تاريخ النيجر الدولة الواقعة في منطقة الساحل يشهد هجمات إرهابية عديدة في الاونة الاخيرة والانقلابات العسكرية حيث كان آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس "ممادو تانجا" في فبراير عام 2010.

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