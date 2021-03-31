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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس اليمني التأييد الدولي لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

12:25 ص الأربعاء 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس اليمني التأييد الدولي لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

الأمير محمد بن سلمان

السعودية - (أ ش أ)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، تطورات الأوضاع في اليمن، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس اليمنى أكد مجددا دعم حكومته للمبادرة، مشيدًا بحرص المملكة على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار فيه.

وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد السعودي مواصلة المملكة وقوفها مع الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

واستعرض الجانبان أيضا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية، وقد أبدى الرئيس اليمني ترحيبه بهذه المبادرة، ومساندة اليمن للجهود كافة التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

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محمد بن سلمان الرئيس اليمني الأزمة اليمنية عبدربه منصور هادي

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