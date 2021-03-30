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الجزائر تمدد حظر التجوال في 9 ولايات من بينها العاصمة بسبب الكورونا

07:51 م الثلاثاء 30 مارس 2021
الجزائر تمدد حظر التجوال في 9 ولايات من بينها العاصمة بسبب الكورونا

عبد العزيز جراد

الجزائر - (أ ش أ)

قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال المفروض في 9 ولايات من بينها العاصمة من 11 ليلاً إلى 4 فجرًا بسبب أزمة فيروس كورونا لمدة 15 يومًا.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فإن قرار التمديد يطبق من بعد غد الخميس، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتيزي وزو وجيجل وسيدي بلعباس ووهران.

يذكر أن الجزائر تغلق منذ مارس الماضي كافة حدودها البرية والبحرية والجوية وتعلق كافة رحلات الطيران بسبب أزمة الكورونا.

وتضمن قرار رئيس الوزراء الجزائري اليوم تمديد تعليق كافة تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات بالمقابر، وتمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات، وكلف بالعمل على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية.

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عبد العزيز جراد حظر التجوال فيروس كورونا الجزائر

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