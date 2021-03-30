مقتل 13 شخصًا خلال اشتباكات عرقية في الكونغو
جوما - (د ب أ)
قتل 13 شخصا بالمناجل خلال اشتباكات عرقية في وسط الكونغو، حسبما قال مسؤول صحي اليوم الثلاثاء.
وصرح وزير الصحة في إقليم كاساي فرديناند موبشامبا للصحفيين، بأن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح خلال القتال الذي دار في قرية باكواكنج على الحدود بين إقليمي كاساي وكاساي الوسطى أمس الاثنين.
وقال مبوشامبا إنه تم إضرام النار في نحو 100 منزل ومطحنتين بينما فر 20 ألف شخص من المنطقة.
وترد أن الاشتباكات اندلعت بسبب خلاف بين أفراد جماعة كوبا العرقية وجماعة اللوبافون العرقية بشأن المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، وفقا لمبوشامبا وحاكم كاساي ديودون بيمي توتوكوت.
وطلب توتوكوت إجراء تحقيق رسمي في الاشتباكات.
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