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البحرين تشيد بإنجاز مصر لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

09:19 م الإثنين 29 مارس 2021
البحرين تشيد بإنجاز مصر لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

البحرين

المنامة - (أ ش أ):

أشادت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، بالإنجاز البارز الذي حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

ونوهت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بالجهود الحثيثة والمشهودة التي بذلتها فرق العمل المختلفة والجهات المختصة، وما أظهرته من قدرات متميزة وكفاءة عالية في إدارة الأزمة والتعامل مع هذا الحادث المؤسف بكل اقتدار لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية في القناة إلى مسارها الطبيعي.

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البحرين وزارة الخارجية البحرينية السفينة الجانحة سفينة قناة السويس

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