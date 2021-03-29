ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

الرياض - (أ ش أ):

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وأكد الملك عبدالله - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - استعداد الأردن للتعاون مع السعودية لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.

يذكر أن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" أعلن عنها ولي العهد السعودي والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.