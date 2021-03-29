السعودية تهنئ مصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الرياض - (أ ش أ):

هنأت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، جمهورية مصر العربية الشقيقة على نجاح جهودها في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وثمنت السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، على وجه الخصوص قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

وجددت المملكة وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.