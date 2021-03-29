ولي العهد السعودي يستعرض"مشروع الشرق الأوسط الأخضر"مع عدد من الزعماء العرب

الرياض - (د ب أ):

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالات هاتفية، مساء يوم الاحد، مع أربعة من الزعماء العرب لبحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد أجرى،بحث المبادرة مع كل من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والفريق أول عبدالفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني.

وتهدف المبادرة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وتعزيز كفاءة انتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية، بالشراكة مع دول المنطقة.

كما تم استعراض أهمية المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة".

وقد بارك الزعماء الأربعة المبادرة وجهود ولي العهد السعودي واستعداد دولهم في العمل مع المملكة ودعمها بما يحقق أهداف المبادرة.