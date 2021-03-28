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المعارضة الأرمينية تنظم مسيرة احتجاجية لإجبار رئيس الحكومة على الاستقالة

11:05 م الأحد 28 مارس 2021
المعارضة الأرمينية تنظم مسيرة احتجاجية لإجبار رئيس الحكومة على الاستقالة

أرشيفية

يريفان - (أ ش أ):

نظمت حركة "إنقاذ الوطن" المعارضة الأرمينية، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية في وسط العاصمة يريفان، لإجبار رئيس الوزراء نيكول باشينيان على الاستقالة.

وقال جيجام مانوكيان أحد منظمي المسيرة، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية: "سنواصل احتجاجاتنا أمام مبنى البرلمان على مدار الساعة، بدءًا من غد الاثنين، كما سيسافر قادتنا إلى جميع أنحاء أرمينيا بأكملها لتنظيم مسيرات في جميع أنحاء البلاد لإجبار رئيس الوزراء نيكول باشينيان على الاستقالة".

وأعلن باشينيان، في وقت سابق من اليوم، أنه سيستقيل رسميًا من منصبه في أبريل المقبل، تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال رئيس الحكومة الأرمينية، في تصريحات له اليوم: "في المستقبل القريب، في أبريل المقبل، سأستقيل، لكن ليس من أجل الرحيل، وإنما لإجراء انتخابات مبكرة، وخلال تلك الفترة، سأواصل القيام بأعمال رئيس الوزراء".

ووفقًا للقانون الأرميني، تعقد انتخابات تشريعية إذا فشل البرلمان مرتين في انتخاب رئيس وزراء جديد بعد استقالة رئيس الحكومة الحالي، وفي وقت سابق، قال باشينيان إن انتخابات برلمانية مبكرة ستجرى في يونيو المقبل.

واشتعلت الأزمة السياسية في أرمينيا منذ أواخر فبراير، بعد أن طالب رئيس الأركان العامة والقيادة العليا للجيش أونيك جاسباريان باستقالة باشينيان.

كما منعت أنشطة المعارضة عدة مرات حركة المرور على طول الطرق المركزية في العاصمة يريفان حول مبنى البرلمان، وأعلن باشينيان -بعد مشاورات مع الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان وزعماء الفصائل البرلمانية الثلاثة في 18 مارس الجاري- أنه سيتم تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 20 يونيو.

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المعارضة الأرمينية مسيرة احتجاجية نيكول باشينيان

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