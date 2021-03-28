أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مظاهرة بالسيارات والدراجات في كوبا ضدّ الحصار الأمريكي

10:09 م الأحد 28 مارس 2021
مظاهرة بالسيارات والدراجات في كوبا ضدّ الحصار الأمريكي

مظاهرة بالسيارات والدراجات في كوبا

هافانا - (أ ف ب)

تظاهر مئات الكوبيين اليوم الأحد في سياراتهم ودراجاتهم عند كورنيش هافانا المطل على البحر، مطالبين برفع الحصار الأمريكي المفروض على الجزيرة منذ عام 1962.

وجاب المتظاهرون مسافة تمتد لنحو 7 كيلومترات وسط هدير الأبواق والهتافات، على طول كورنيش "ماليكون" المحاذي للبحر في العاصمة الكوبية الذي يعج عادة بالسياح الأجانب والصيادين والمشاة، لكنه مهجور حاليًا بسبب الأزمة الوبائية.

وقالت آنا فيديليا كويرو، بطلة العالم السابقة والحاصلة على ميداليتين أولمبيتين في سباق 800 متر، لفرانس برس إنّ "هذا الحصار غير إنساني وأعتقد أن حملات مماثلة جرت في بلدان مختلفة. ونحن ككوبيين، من واجبنا دعم هذه الحملة" ضد الحظر.

والولايات المتحدة وكوبا خصمان منذ ثورة 1959 في هافانا، إلا أنّهما أحرزتا تقاربًا تاريخيًا تحت قيادة الرئيسين باراك أوباما وراوول كاسترو، ما أتاح إعادة العلاقات الدبلوماسية عام 2015.

لكن بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 2017، شددت الولايات المتحدة الحظر بناء على اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في كوبا ودعم هافانا للحكومة الفنزويلية.

ويتلاشى الأمل في تهدئة التوتر تدريجيًا منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض إذ يبدو أن كوبا ليست إحدى أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال وزير الخارجية برونو رودريجيز للصحافة خلال التظاهرة، "الحصار ليس فقط إجراميًا وغير قانوني وغير أخلاقي وينتهك القانون الدولي بشكل صارخ خلال الأزمة الوبائية، وإنّما طابعه كإبادة جماعية يتعزز".

سجّلت كوبا التي يبلغ عدد سكانها 11,2 مليون نسمة، أكثر من 72 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها 415 حالة وفاة، منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19.

هذا المحتوى من

هافانا وبا مريكا حتجاجات كوبا

الخبر التالى:

رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن الاستقالة من منصبه بعد أزمة تعاقده على شراء اللقاح الروسي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصدر حكومي: مراجعة أسعار البنزين الأسبوع المقبل وتوقعات بالزيادة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا