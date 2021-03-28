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الإمارات تثمن جهود مصر لتعويم السفينة الجانحة

10:04 م الأحد 28 مارس 2021
الإمارات تثمن جهود مصر لتعويم السفينة الجانحة

محاولات لتعويم السفينة الجانحة ايفرجيفن

وكالات

أثنت الإمارات على الجهود التي تبذلها مصر في التعامل مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس، مؤكدة تقديرها البالغ للعمل الدؤوب الذي تقوم به السلطات المصرية لإنهاء هذه الأزمة والمحافظة على استقرار ممرات التجارة المائية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان مساء اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تضامن الإمارات الكامل مع مصر في هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها على استعداد لتقديم الدعم اللازم وتعزيز الجهود التي تبذلها مصر في هذا الجانب.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن صباح الخميس الماضي تعليق حركة الملاحة في قناة السويس مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

ووقع حادث جنوح السفينة صباح الثلاثاء، بسبب انعدام الرؤية الأفقية الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، إذ بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها، وفق ما جاء في بيان صحفي للهيئة.

وشكلت الهيئة لجنة إدارة الأزمات بقيادة رئيس الهيئة، وتجري عمليات بمحيط السفينة بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة، فضلا عن جهود لتسهيل عملية التعويم بإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة سفينة من خلال أربعة حفارات أرضية، كما شملت جهود التعويم، إجراء أعمال الشد والدفع للسفينة بواسطة ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرتين بركة ١ وعزت عادل بقوة شد 160 طن لكل منهما.

السفينة الجانحة سفينة قناة السويس الإمارات وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

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