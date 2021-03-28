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الإمارات تعرض مساعدة مصر في حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

09:59 م الأحد 28 مارس 2021
الإمارات تعرض مساعدة مصر في حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

محاولات لتعويم السفينة الجانحة ايفرجيفن

وكالات:

أعربت الإمارات عن استعدادها لمساعدة مصر في حل أزمة جنوح سفينة "إيفر غيفين" في قناة السويس.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، ونقلت عنها وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد إن "دولة الإمارات أثنت على الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس"، مؤكدة "تقديرها البالغ للعمل الدؤوب الذي تقوم به السلطات المصرية لإنهاء هذه الأزمة والمحافظة على استقرار ممرات التجارة المائية"،مشيرة إلى أنها "على استعداد لتقديم الدعم اللازم وتعزيز الجهود التي تبذلها مصر في هذا الجانب".

السفينة الجانحة سفينة ايفرجيفن الإمارات وزارة الخارجية الإماراتية

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