الصحة الأردنية: تسجيل 7183 إصابة جديدة بكورونا و82 وفاة خلال 24 ساعة

عمان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 589 ألفا و 316 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن 9417 حالة تماثلت للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 485 ألفا و 507 حالات، بالإضافة لتسجيل 82 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات 6554 حالة.

وأضافت أنه تم إجراء 43615 فحصا مخبريا خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5776686 فحصا.. مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى 47ر16 %، مقارنة مع النسبة التي سجلت أمس والتي بلغت 74ر15 %.