أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الصحة الأردنية: تسجيل 7183 إصابة جديدة بكورونا و82 وفاة خلال 24 ساعة

08:37 م الأحد 28 مارس 2021
الصحة الأردنية: تسجيل 7183 إصابة جديدة بكورونا و82 وفاة خلال 24 ساعة

السلطات الصحية بالأردن

عمان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 589 ألفا و 316 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن 9417 حالة تماثلت للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 485 ألفا و 507 حالات، بالإضافة لتسجيل 82 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات 6554 حالة.

وأضافت أنه تم إجراء 43615 فحصا مخبريا خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5776686 فحصا.. مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى 47ر16 %، مقارنة مع النسبة التي سجلت أمس والتي بلغت 74ر15 %.

هذا المحتوى من

Asha
الأردن وزارة الصحة الأردنية فيروس كورونا عمان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مهاب مميش: ننتظر "المدّ" ويمكن اللجوء لتخفيف حمولة سفينة قناة السويس لتعويمها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا