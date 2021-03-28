أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

محامو الرئيس الموريتاني السابق: منعنا من ملف موكلنا يؤكد الطبيعة السياسية للدعوى

07:58 م الأحد 28 مارس 2021
محامو الرئيس الموريتاني السابق: منعنا من ملف موكلنا يؤكد الطبيعة السياسية للدعوى

محمد ولد عبدالعزيز

نواكشوط - ( د ب ا )

انتقد محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، ما سموه منع قاضي التحقيق الذي وجه تهم غسل الأموال والفساد والإثراء غير المشروع لموكلهم من الحصول على ملف الاتهام .

وقال المحامون في بيان أصدروه اليوم الأحد بنواكشوط، إن منعهم من وثائق ملف الاتهام "انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الدولية للحقوق والحريات فضلا عن كونها سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني".

وأشار المحامون إلى أن طريقة تعامل القضاء مع هذا الملف يبرهن بجلاء أنه " سياسي بإمتياز "وأن الانتهاكات المتتالية للدستور والقوانين تكرس الطبيعة السياسية لملف متابعة الرئيس السابق.

ووجه القضاء الموريتاني عدة تهم فساد لثلاثة عشر شخصا بينهم الرئيس السابق وتم وضعهم تحت المراقبة القضائية وتم تجميد قرابة 80 مليون دولار أمريكي أغلبها تعود ملكيتها للرئيس السابق.

وتتعلق تهم الفساد بمنح صفقات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء والطرق وبناء المطارات وبيع املاك عقارية للدولة.

محمد ولد عبدالعزيز نواكشوط غسل الأموال الفساد القضاء الموريتاني

الخبر التالى:

مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة شمالي المكسيك
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مهاب مميش: ننتظر "المدّ" ويمكن اللجوء لتخفيف حمولة سفينة قناة السويس لتعويمها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا