لقاح كورونا: بريطانيا تؤكد إعطاء الجرعة الثانية خلال 12 أسبوعا على الأولى
لندن- (بي بي سي):
قال وزير الثقافة البريطاني إن حكومة بلاده "واثقة" من أن كل شخص في بريطانيا سيحصل على جرعة ثانية من اللقاح لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة لا تتجاوز 12 أسبوعا بعد أخذ الجرعة الأولى.
وأضاف أوليفر دودن "لطالما أدركنا أننا سنواجه تغييرات" لكن الجدول الزمني يسير على مساره الصحيح.
وقال الوزير لمراسل بي بي سي، أندرو مار، إنه من "الضروري" تقديم الجرعات الثانية، ولن يتطلب الأمر خلط أنواع اللقاحات.
وأضاف وزير الثقافة أنه من المقرر أن تصل الجرعات من لقاح "مودرنا" إلى المملكة المتحدة في شهر أبريل المقبل.
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