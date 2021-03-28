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مسؤول بريطاني: تخفيف قيود كورونا غدًا يمثل "خطوة مهمة لعودة الحياة لطبيعتها"

12:05 م الأحد 28 مارس 2021
مسؤول بريطاني: تخفيف قيود كورونا غدًا يمثل "خطوة مهمة لعودة الحياة لطبيعتها"

فيروس كورونا

لندن- )أ ش أ(:

قال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، اليوم الأحد، إن تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس "كورونا" في البلاد، بدءا من غد الاثنين، يمثل "خطوة مهمة للعودة إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف دودن - وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - أنه "يجب على الشعب البريطاني الاستمرار في اتباع قواعد السلامة العامة، حتى يتم طرح لقاح شركة موديرنا المرتقب في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وتابع أن المملكة المتحدة ليس لديها حاليًا فائض من لقاحات كوفيد-19، وذلك بعد تقارير صحفية تحدثت حول إرسال شحنات لقاحات إلى أيرلندا، قائلاً إن "الأولوية الأولى للحكومة هي ضمان توفير اللقاحات للمملكة المتحدة".

وأشار وزير الثقافة البريطاني إلى أن "المملكة المتحدة تواصل إجراء مناقشات بناءة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات اللقاح بعد الإعلان عن أن الكتلة ستغير الطريقة التي تسمح بتصدير الجرعات"، مضيفا أن "موقفنا واضح للغاية ألا ينخرط الاتحاد الأوروبي في منع الصادرات وأن يحترم التعهد الذي قدمته أورسولا فون دير لاين لبوريس جونسون، حيث وافقوا على احترام أي عقد".

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فيروس كورونا بريطانيا كوفيد 19 أوليفر دودن

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