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الحرب في اليمن: السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط

11:07 ص الأحد 28 مارس 2021
الحرب في اليمن: السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط

الحوثيين

الرياض- ( بي بي سي):

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن دفاعاته الأرضية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن صون مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

ودأب الحوثيون على مهاجمة أهداف داخل المملكة بطائرات مسيرة أو صواريخ في إطار المواجهات بين الطرفين المستمرة منذ سنوات، إذ تقود السعودية تحالفا في اليمن لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

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