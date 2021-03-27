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الأمم المتحدة: استمرار القمع في ميانمار يتطلب ردًا دوليًا حازمًا وموحدًا

11:48 م السبت 27 مارس 2021
الأمم المتحدة: استمرار القمع في ميانمار يتطلب ردًا دوليًا حازمًا وموحدًا

أنطونيو جوتريتش

وكالات

‏دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار.

وشدد ‏الأمين العام للأمم المتحدة، مساء السبت على أن استمرار القمع العسكري في ميانمار يتطلب ردًا دوليًا حازمًا وموحدًا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، قال مساء السبت إن الرعب الذي يمارسه المجلس العسكري في ميانمار ضد المحتجين "مروّع" حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

يشار إلى أن مراقبون أعلنوا في وقت سابق من اليوظ عن مقتل ما لا يقل عن 90 محتجًا في بورما على أيدي القوات الأمنية، في قمع عنيف للاحتجاجات في أرجاء البلاد. وتزامن ذلك مع عرض عسكري ضخم في العاصمة نايبيداو نظمه الجيش احتفالا بـ"يوم القوات المسلحة".

وسقط العدد الأكبر من القتلى في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، في مواجهات ليلية عنيفة مع قوات حفظ النظام.

وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي من السلطة في انقلاب الأول من فبراير، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديمقراطية.

أنطونيو جوتريتش الأمم المتحدة ميانمار انقلاب ميانمار

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