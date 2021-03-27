الصحة الأفغانية تحذر من الموجة الثالثة لكورونا

أفغانستان - (أ ش أ)

حذرت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، من أن أفغانستان قد تواجه موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد رصد سلالة جديدة من الفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن تم تسجيل 7 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس من أصل 11 حالة إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها مؤخرا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.

وذكرت وزارة الصحة أن هذا النوع من فيروس كورونا مشابه للسلالات الأخرى في العالم من حيث ارتفاع نسبة العدوى والانتشار بشكل أسرع.

وقال وزير الصحة الأفغاني وحيد مجروح اليوم في حفل افتتاح مركز اختبار جديد لفيروس كورونا إن الحكومة افتتحت مركز اختبار جديد للسلالة الجديدة من فيروس كورونا في محاولة لمكافحة الوباء.

وأعرب مجروح عن أمله في أن تحارب أفغانستان الفيروس بكفاءة وتتمكن من التصدي له.

من ناحية أخرى، أعلن مركز السيطرة على فيروس كورونا في أفغانستان أن السلالة الجديدة قد انتشرت بالفعل بين المواطنين، وأن انتقالها من شخص لآخر سهل وسريع، ولكن لحسن الحظ فإن السلالة الجديدة لديها معدل وفيات أقل مقارنة بالسلالة الشائعة من فيروس كورونا.

يُشار إلى أنه حتى الآن سجلت أفغانستان 56 ألفا و290 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و2469 حالة وفاة، و49 ألفا و994 حالة شفاء.