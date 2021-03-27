أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

لبنان: رئيس الحكومة يحذر من "مواد خطرة" في منشآت نفطية والخبراء يصنفونها "نووية"

06:40 م السبت 27 مارس 2021
لبنان: رئيس الحكومة يحذر من "مواد خطرة" في منشآت نفطية والخبراء يصنفونها "نووية"

رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب

بيروت - (ا ف ب)
بعد نحو ثمانية أشهر من انفجار كيماويات كانت مخزنة في مرفأ بيروت، اكتشف خبراء وجود "مواد كيميائية خطرة" في مستودع في منشآت الزهراني النفطية بجنوب لبنان. هذا ما حذر منه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لافتًا إلى أن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وصفت المواد بأنها "نووية" بعد مراجعة تقرير لشركة "كومبيليفت" الألمانية المكلفة بإزالة المواد الخطيرة من مرفأ بيروت.

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أن خبراء اكتشفوا وجود "مواد كيميائية خطرة" في مستودع في منشآت الزهراني النفطية بجنوب البلاد.

ولفت دياب إلى أن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وصفت المواد بأنها "نووية" بعد مراجعة تقرير لشركة "كومبيليفت" الألمانية المكلفة بإزالة المواد الخطيرة من مرفأ بيروت.

من جهته، أكد متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز أنها تجري محادثات مع لبنان بشأن مشروعات محتملة في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، لكن لا توجد نتائج ملموسة حتى الآن.

وأضاف "لا نرغب في التعليق على العثور على أشياء محددة".

يذكر أن تصريحات دياب أتت بعد نحو ثمانية أشهر من انفجار كيماويات كانت مخزنة في مرفأ بيروت مما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص في أحد أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق. واشتعلت النيران في شحنة نترات الأمونيوم في أغسطس الماضي بعدما تم تخزينها دون مراعاة قواعد السلامة في المرفأ على مدى أعوام.

هذا المحتوى من

مرفأ بيروت حريق مرفأ بيروت بيروت لبنان مواد نووية حسان دياب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198681

    عدد المصابين

  • 152198

    عدد المتعافين

  • 11804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"سائق قفز من سيارته".. عامل يكشف تفاصيل سقوط "سقالات المريوطية"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا