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سانا: صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناجم عن تفجير ذخائر

06:33 م السبت 27 مارس 2021
سانا: صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناجم عن تفجير ذخائر

انفجار ارشيفية

وكالات:

ذكرت وكالة سانا أن الصوت الذي سمع في أحياء العاصمة السورية دمشق ناجم عن تفجير ذخائر من مخلفات الحرب.

وأوضحت الوكالة، حسبما نقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، أن التفجير تم في منطقة عين ترما بريف دمشق.

وكان عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبرا يفيد بوقوع تفجير في أرجاء العاصمة السورية دون أن يكشف عن أسبابه.

انفجار وكالة سانا سوريا تفجير ذخائر

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