سانا: صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناجم عن تفجير ذخائر

وكالات:

ذكرت وكالة سانا أن الصوت الذي سمع في أحياء العاصمة السورية دمشق ناجم عن تفجير ذخائر من مخلفات الحرب.

وأوضحت الوكالة، حسبما نقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، أن التفجير تم في منطقة عين ترما بريف دمشق.

وكان عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبرا يفيد بوقوع تفجير في أرجاء العاصمة السورية دون أن يكشف عن أسبابه.