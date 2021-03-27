تقارير: جماعات متطرفة تسيطر على مدينة بالما شمالي موزمبيق

وكالات:

أعلنت مصادر أمنية، عن سيطرة جماعات متطرفة على مدينة بالما في شمال موزمبيق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع في موزمبيق أكد استمرار تعرض بلدة بالما شمالي البلاد لهجوم من قبل مسلحين لليوم الثالث على التوالي، فيما يحاول السكان الفرار إلى بر الأمان بعد قطع الاتصالات.

وأعلنت الشركات الدولية عن عدم تمكنها من الاتصال بموظفيها في بالما بهواتف الأقمار الصناعية، إذ يختبئ الموظفون في فندق "بالما دي أمارولا" خارج المدينة، حيث يوجد مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال لشركة "توتال".