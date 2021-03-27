ظاهرات بريستول في بريطانيا تستمر احتجاجا على مشروع قانون الحد من التظاهر

لندن- (بي بي سي):

اعتقلت الشرطة عددا المتظاهرين في مدينة بريستول جنوب غرب إنجلترا، واستخدمت الكلاب والهراوات لتفريق المئات من المتظاهرين خرجوا للمرة الثالثة خلال أسبوع احتجاجا على مشروع قانون سيعرض على البرلمان من شأنه أن يمنح الشرطة مزيدًا من الصلاحيات للحد من الاحتجاجات والتجمعات في الشوارع في إنجلترا وويلز .

وتقول الشرطة، إن المظاهرة كانت سلمية إلى حد كبير، لكن بعض المتظاهرين بدأ في إلقاء البيض والزجاجات عندما طُلب منهم فض التظاهر.